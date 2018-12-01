РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В подмосковном Подольске в субботу пройдет гала-концерт областного фестиваля «Душа баяна» с участием победителей фестиваля и народного артиста России Владимира Девятова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Гала-концерт областного фестиваля «Душа баяна» пройдет в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске в субботу, 1 декабря. В концерте примут участие победители фестиваля, а также члены жюри и оргкомитета: Сергей Войтенко и «Баян Микс», Алексей Маслов, Макс Лидов, Сергей Сушко. Специальный гость мероприятия – народный артист РФ Владимир Девятов», – говорится в сообщении.

Фестиваль «Душа баяна» посвящен 120-летию со дня рождения этого исконно русского инструмента и организован при активной поддержке министерства культуры Московской области. В общей сложности участниками фестиваля стали более 300 профессиональных и самодеятельных артистов из 25 муниципальных образований, использующих в своем творчестве баян, аккордеон или гармонь. Лучшие из них примут участие в итоговом гала-концерте.

Мероприятие начнется в 15:00. Вход свободный.