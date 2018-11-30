РИАМО - 30 ноя. Вечером в пятницу на дорогах столицы образовались многокилометровые пробки, движение оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, плотное движение зафиксировано на обеих сторонах МКАД, на Садовом, Третьем транспортном кольце, на Ленинградском шоссе в сторону области.

По прогнозу сервиса, к 20 часам движение станет более свободным, пробки составят шесть баллов, к девяти часам – четырех. Окончательно ситуация улучшится к 23 часам, тогда пробки снизятся до двух баллов.

Ранее водителям напомнили, что на скользкой дороге путь торможения автомобиля становится длиннее, а управляемость снижается, и попросили соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений.