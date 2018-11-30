РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Учащиеся школы №16 имени героя Советского Союза А.И. Сережникова в микрорайоне Дзержинский Балашихи познакомились с работой одного из городских промышленных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В прошлом (2017 году – ред.) году у нас было три встречи с представителями подрастающего поколения. Также мы ежегодно принимаем студентов различных вузов, они проходят у нас практику. Для нас важно рассказать о том, как работает наше современное предприятие, что именно мы производим, ознакомить их с нашими социальными и экологическими проектами», - сказал генеральный-директор компании «Акзо Нобель Декор» Николай Величко.

Он добавил, что школьники узнали о технологии изготовления лаков, красок, шпаклевки и пропитки для дерева. Также они посетили лабораторию и склад сухого и жидкого сырья.

Кроме того, во время экскурсии подросткам рассказали о возможностях карьерного роста в организации.

Предприятие открыли в Балашихе в 2001 году. Сейчас там работают около 200 человек, более 60 из которых заняты на производстве.