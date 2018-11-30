РИАМО - 30 ноя. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел встречу с гражданами в рамках недели приемов партии, приуроченной к 17-й годовщине «Единой России», в мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Встреча прошла в рамках Всероссийской недели приемов «Единой России», приуроченной к 17-й годовщине партии. В ней участвуют Центральная общественная приемная, 85 региональных и более 2,6 тысячи местных отделений.

«Люди приходят с разными темами, разными вопросами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ. Это касается и ЖКХ, и социальных выплат, и пособий, и, конечно, проблем с медициной, образованием и жильем. Мы не только получаем такую информацию, но в результате вашего общения, моего общения, общения моих коллег, которые присутствуют здесь и в других местах, мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы», — сказал Медведев.

Во время приема жительница Ногинска Наталья Державина рассказала, что дом на Молодежной улице 1951 года постройки, в котором она живет, признан ветхим, но не расселен. Воробьев в свою очередь рассказал, что вопрос о включении здания в программу расселения будет рассмотрен, затем эту информацию доведут до жителей.

«Я думаю, что мы еще раз этот вопрос рассмотрим, там несколько домов у вас, и попробуем включить. Соответственно доложим и жителям, и вам», — отметил Воробьев.

Губернатор Московской области также поддержал инициативу Медведева о расширении возможности использования материнского капитала на строительство дачных домов.

«У нас большая совместная программа с Москвой по наведению порядка в инфраструктуре, в СНТ. Если у СНТ есть юридический адрес, то логично получить регистрацию, у нас ряд дачных домов уже ее имеют. Поэтому причин, когда строительство домов на них не может финансироваться, наверное, уже не осталось», — заключил Воробьев.