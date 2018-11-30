РИАМО - 30 ноя. Жители Москвы смогут исполнить мечты ребят с нарушениями развития или из многодетных семей, поздравить их может любой желающий в рамках благотворительной акции, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Каждый год @DepKult и проект Handmade Charity проводят благотворительную акцию. На сайте размещены письма Деду Морозу от детей с нарушениями развития или из многодетных семей. Прочитайте, может, вам захочется исполнить чье-нибудь желание», – написал Собянин.

Принять участие в акции можно до 1 декабря.

Москвичи могут выбрать письма-пожелания детей, обращенные к Деду Морозу, и воплотить мечту в жизнь. Письма размещаются на специальном сайте.

Нужно купить указанный в письме подарок и привезти его в офис Московской дирекции массовых мероприятий. После этого организаторы доставят сюрприз ребенку-адресату.

В акции принимают участие дети с нарушениями развития, а также из многодетных и малообеспеченных семей.