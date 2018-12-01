РИАМО - 1 дек. В Подмосковье в рамках акции «Почта Деда Мороза» установили специальные ящики в 15 почтовых отделениях, отправить письмо главному зимнему волшебнику можно с субботы.

Как отметил представитель пресс-службы УФПС Москвы - филиала ФГУП «Почта России», ежегодно «Почта России» проводит акцию «Почта Деда Мороза». Специальные ящики для отправки писем Деду Морозу в 2018 году установлены в 15 отделениях «Почты России» в Московской области.

Для отправки письма необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить марку. Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно, все они своевременно будут доставлены «Почтой России» Дедушке Морозу в Великий Устюг. Свой ответ волшебник пришлет только в том случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя.

Ящики для писем Деду Морозу установили в следующих почтовых отделениях в Подмосковье:

Балашиха, отделение почтовой связи 143900,

Воскресенск, отделение почтовой связи 140200,

Дмитров, отделение почтовой связи 141800,

Домодедово, отделение почтовой связи 142000,

Кашира, отделение почтовой связи 142900,

Коломна, отделение почтовой связи 140411,

Красногорск, отделение почтовой связи 143449,

Люберцы, отделение почтовой связи 140000,

Мытищи, отделение почтовой связи 141001,

Наро-Фоминск, отделение почтовой связи 143300,

Одинцово, отделение почтовой связи 143009,

Орехово-Зуево, отделение почтовой связи 142600,

Пушкино, отделение почтовой связи 141207,

Подольск, отделение почтовой связи 142100,

Химки, отделение почтовой связи 141402.