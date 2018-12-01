РИАМО - 1 дек. Прием заявок на соискание премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства начинается в субботу, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Премия присуждается с 2017 года. Ранее комитет по архитектуре и градостроительству отмечал лучшие проекты в рамках «Премии Архсовета Москвы».

«Претендовать на награду могут авторы или коллектив авторов, разработавших наиболее выразительное, оригинальное, качественное архитектурно-градостроительное решение (АГР) объекта капитального строительства», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Сбор заявок на участие в премии будет осуществляться комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы по 15 февраля 2019 года. Форма заявки и адрес электронной почты можно найти на сайте Москомархитектуры и портале «Архсовет Москвы».

Проекты, получившие АГР в 2018 году, будут оцениваться экспертным жюри, в состав которого войдут ведущие международные и российские эксперты, представители общественных организаций, деятели искусства, науки и культуры. Возглавит жюри главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Оглашение результатов премии пройдет в торжественной обстановке в канун Дня архитектора. Победители получат до пяти премий в размере 1 миллиона рублей каждая.