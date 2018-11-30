РИАМО - 30 ноя. В Серпуховском районе Подмосковья торжественно открыли новую детскую площадку, в скором времени на ней появятся система видеонаблюдения и освещение, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«В местечке Данки Серпуховского района в торжественной обстановке глава Серпуховского муниципального района Игорь Ермаков и заместитель руководителя Главного управления ГЖИ Московской области (направление «Юг» - ред.) Светлана Выборова открыли новую детскую площадку», — говорится в сообщении.

По словам Ермакова, установка в Данках нового игрового комплекса была запланирована в ходе визита в Серпуховский район секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидии Антоновой. Администрация контролировала строительство этого комплекса на каждом этапе. В скором времени здесь появятся система видеонаблюдения и освещение.

Благодаря участию Серпуховского района в губернаторской программе современные игровые комплексы появились также в поселке Пролетарский, в селе Липицы, в поселке Оболенск, в Калиновском и Васильевском поселениях. В 2019 году эта работа будет продолжаться, на установку детских площадок запланировано 280 миллионов рублей.