РИАМО - 30 ноя. В Серпуховском районе Подмосковья торжественно открыли новую детскую площадку, в скором времени на ней появятся система видеонаблюдения и освещение, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
По словам Ермакова, установка в Данках нового игрового комплекса была запланирована в ходе визита в Серпуховский район секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидии Антоновой. Администрация контролировала строительство этого комплекса на каждом этапе. В скором времени здесь появятся система видеонаблюдения и освещение.
Благодаря участию Серпуховского района в губернаторской программе современные игровые комплексы появились также в поселке Пролетарский, в селе Липицы, в поселке Оболенск, в Калиновском и Васильевском поселениях. В 2019 году эта работа будет продолжаться, на установку детских площадок запланировано 280 миллионов рублей.
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