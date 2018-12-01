РИАМО - 1 дек. С субботы региональные операторы по обращению с отходами в Подмосковье должны начать установку контейнеров для раздельного сбора мусора в муниципалитетах.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин отмечал, что контейнеры для раздельного сбора отходов появятся в регионе не за один день - они расставляются по графику. Всем региональным операторам был поставлен срок начинать установку контейнеров с субботы. Некоторые регоператоры начали эту работу заранее.

«Жители муниципалитетов должны начать сортировать отходы с того момента, как в их дворе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора», - сообщал Хромушин.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.