Воскресенск, по подмосковным меркам, город молодой – в 2018 году ему исполнилось 80 лет. С конца 20-х годов прошлого века город стал развиваться как промышленный центр: здесь построили несколько фабрик, кирпичный завод, цементный и химический комбинаты. Последний сыграл важную роль в истории города и дал название знаменитой воскресенской хоккейной команде «Химик». О том, чем живет современный город химиков, РИАМО рассказала Ольга, которая родилась и выросла в Воскресенске.

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Воскресенская «Ривьера» и спасенная церковь

Я родилась и выросла в Воскресенске, в Новлянском квартале. Это район города, где в основном получали квартиры работники градообразующего предприятия «Минудобрения» (сейчас – АО «Воскресенские минеральные удобрения»).

Моему отцу дали там квартиру за то, что он сделал эскиз мемориала Павшему солдату в Воскресенске. К нему и сейчас несут цветы в памятные даты Великой Отечественной войны.

Так сложилось, что я переехала в Москву, но контакта с родным городом не теряла – там остались моя мама и сестра.

Сейчас микрорайон Новлянский – огромный спальный район новостроек, супермаркетов и торговых центров. Сюда часто приезжают молодые семьи, потому что стоимость жилья не так высока, а инфраструктура развита хорошо.

Есть в микрорайоне свои достопримечательности. На берегу Москвы-реки стоит красивый голубой Иоанно-Златоустовский храм 19 века. Ходит легенда, что в советские времена от разгрома его сберегли находчивые жители. Они засыпали зерном все входы в храм.

В окрестностях Воскресенска несколько красивых храмов, среди которых Крестовоздвиженская церковь и Троицкая церковь в селе Константиново.

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Возможно, в ближайшем будущем наш микрорайон станет самым привлекательным в городе благодаря строительству на берегу Москвы-реки зоны отдыха «Новлянская ривьера». Это не местечковый, а масштабный проект для всего города. Жители мечтали об этом с 80-х годов и чудом отстояли этот берег Москвы-реки, который хотели отдать под строительство элитных коттеджей.

По проекту в ближайшие годы здесь должны появиться бульвары и аллеи, велосипедные дорожки, фонтаны и клумбы, смотровые площадки, кафе и рестораны.

Новлянский квартал и центр Воскресенска соединяет пешеходный мост, и это еще одна достопримечательность города. Конечно, это не Тауэрский мост, но с него открываются прекрасные виды на город, речку, усадьбу Кривякино и храм Иоанна Златоуста.

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Город химиков

В советское время в Воскресенске было много названий, связанных с химией: пионерский лагерь «Химик», ДК «Химик» и даже одноименная хоккейная команда. Это неудивительно – ведь все это было создано на средства предприятия химической промышленности «Минудобрения».

Кстати, с пионерлагерем «Химик» у меня связаны самые теплые воспоминания. Я очень любила ездить в этот лагерь, там у нас была крутая тусовка, и мы заранее договаривались, в какую смену встретимся в лагере.

Теперь почти все старые названия исчезли с нашей карты – даже любимый дворец спорта сегодня называется «Подмосковье». Правда, еще остались дворец культуры и хоккейная команда «Химик».

Сегодня химкомбинат продолжает выпускать удобрения, хотя уже не в тех масштабах, что раньше. Многие цеха в 90-е и нулевые закрылись. Но жители в какой-то степени этому даже рады: исчез с горизонта «лисий хвост» - рыжий дым из труб предприятия, и дышать стало легче.

Кому интересно, могут посетить музей трудовой и боевой славы «Минудобрений» в центре города и узнать о былой славе завода, а заодно и об истории Воскресенска.

Сейчас говорят о достаточно благоприятной экологической обстановке в нашем районе. Но не так давно у жителей появился новый повод беспокоиться об экологии города – под Воскресенском собираются строить один из четырех подмосковных мусоросжигательных заводов. При этом власти Подмосковья заверяют, что на новых мусоросжигательных заводах будут использоваться современные фильтры, которые предотвратят выбросы вредных веществ в атмосферу.

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Киношный город

С центральной площадью города, которая, как и многие в Подмосковье, носит имя Ленина, у меня связана личная «кинематографическая» история. Когда-то на ней снимался художественный фильм – я помню, как мы еще школьницами участвовали в массовке. Была поздняя осень, и мы замерзли, но все равно остались довольны. Тогда я получила свой первый в жизни гонорар – что-то около 5 рублей. Это было на рубеже 90-х, и на эти деньги что-то можно было купить. Названия фильма я не помню, но там снимался знаменитый Владимир Конкин, игравший Володю Шарапова и Павла Корчагина. Для нас, детей, это было событием.

Сейчас площадь Ленина выглядит довольно эклектично – напротив Ленина с протянутой рукой несколько лет назад построили огромный ТЦ с магазинами, фудкортом и кинотеатром. Зато у жителей появился повод для шуток.

Теперь вождь пролетариата как будто указывает: «Всем на шопинг!»

Кстати, этот ТЦ, хоть и притягивает молодежь, но расположен не совсем удачно. Он загораживает вид на городской парк, в котором располагается старинная усадьба.

Кажется, Воскресенск еще не раз засветился в кино. В центре много построек в духе советского конструктивизма, и после обновления некоторых фасадов они смотрятся довольно свежо. В 2016 году здесь снимали эпизоды популярного сериала «Физрук». В кадр попали ДК «Химик» и здание администрации. Из-за съемок перекрывали движение по улице Победы и даже приглашали местных в массовку.

Кстати, ДК «Химик», который выбрали для съемок «Физрука», построили в 1955 году. И это на сегодняшний день одно из самых красивых советских ДК в Подмосковье, а заодно и один из символов Воскресенска. Несмотря на почтенный возраст, ДК живет активной жизнью. Здесь множество творческих детских студий, проходят концерты бардов, джазовые вечера, выступают ВИА 70-х. А еще там проводится областной конкурс танца «Воскресенские вензеля».

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Город хоккейной славы и Кубок Стэнли

Наш маленький город – родина подмосковного хоккея. Недавно ХК «Химик» исполнилось 65 лет, и в городе проводился матч ветеранов против команды Ночной хоккейной лиги, любительской спортивной команды, созданной по инициативе Владимира Путина.

Хоккеисты всегда были в нашем городе небожителями. И недаром – в каком еще городке Подмосковья жители могут похвастаться, что видели знаменитый Кубок Стэнли?! А воскресенцы могут – кубок здесь побывал несколько раз. За это Воскресенск не зря прозвали «городом притяжения хоккейной славы».

Славой «Химик» во многом обязан нынешнему главному тренеру команды Вячеславу Козлову. Еще будучи игроком, он дважды завоевывал в составе «Детройта» Кубок Стэнли. Сейчас Вячеслав вернулся в родной город и тренирует команду, в которой когда-то начинал в 16 лет. Мне он запомнился очень скромным парнем.

Всему миру также известны имена хоккеистов из Воскресенска – Игоря Ларионова, Валерия Каменского, Дмитрия Квартального и многих других. В 1990-е и нулевые они играли за океаном, в НХЛ, но в родном городе их не забывали и по-настоящему гордились, и гордятся до сих пор. Интересно, что в команде сложились хоккейные династии – например сын Дмитрия Квартального вернулся в «Химик» форвардом.

Этим летом ледовый дворец «Подмосковье» посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он даже вышел на лед в свитере команды «Химик». Вместе с ним юных хоккеистов поддержал чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин.

Недалеко от ледового дворца есть памятник трем Николаям – Докторову, Хрипунову и Эпштейну, без которых знаменитого хоккейного клуба, может быть, и не было бы. Говорят, что перед игрой члены команды приходят сюда и «пожимают» Николаям руки. Это похоже на правду, потому что руки скульптур сильно отполированы.

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Детям – в хоккей и медицину

Понятно, что многие воскресенские мамы стремятся отдать сыновей в хоккей. Такая секция для ребенка считается самой престижной в городе. Правда, детский хоккей не всем по карману: ведь аренда льда, покупка формы, профессиональных коньков и клюшек ложится на родителей. Суммы получаются очень внушительные.

Благо, кроме хоккея, детям есть чем заняться. Спортивных секций и творческих кружков здесь великое множество. Есть хороший дворец водного спорта «Дельфин» с очень приемлемыми ценами за услуги.

Со школами в Воскресенске тоже нет проблем. В Воскресенском районе 36 школ, и в самом городе их очень много. Каждый год наши школы попадают в рейтинг 100 лучших общеобразовательных учреждений региона. Например, в прошлом году это были лицей №22 и школа №4. Лицей №22, действительно, самый крутой в городе по многим показателям. Здесь и инновации, и качественное дополнительное образование, и высокие баллы по ЕГЭ. Среди его выпускников – знаменитые жители города, в том числе хоккеист Игорь Ларионов.

А общеобразовательная школа №4 славится своими профильными классами химико-биологического уклона. В школе есть и «медицинский» класс, после которого ребята идут в медицинские колледжи и вузы. В деревне Маришкино есть интересная частная школа «Гармония», а в селе Усадище – Воскресенская кадетская школа.

Что касается вузов, то перспективные ребята в городе не остаются и едут в Москву. Какие-то филиалы вузов в городе имеются, вузы есть и в Коломне, и в Орехово-Зуеве, но Москва есть Москва. Студентам приходится несладко, ведь дорога до Москвы на электричке занимает 1,5-2 часа. Однако многие живут в общежитиях, и в город возвращаются только на выходные.

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МРТ по-воскресенски и за ресторанами – в Коломну

В городе имеется парочка ночных заведений, но в целом пойти особо некуда – молодежь ездит тусоваться в Москву или Коломну. Кстати, и рожать возят туда же – в новый перинатальный центр, хотя воскресенский роддом еще работает. Роженицы этим не очень довольны: если у тебя не сложный случай – зачем тащиться за десятки километров со схватками?

Вообще с медициной в Воскресенске не очень. Местные говорят, чтобы попасть на МРТ головного мозга, легче напиться и упасть где-нибудь на улице в ожидании, что тебя подберет скорая. Тогда отвезут в больницу и сделают необходимую процедуру – ведь не дай Бог у тебя травма черепа. А вот в плановом порядке дождаться очереди очень сложно. Это касается и других обследований. Несмотря на то, что оборудование вроде бы есть, но специалистов, которые могли бы на нем грамотно работать, не хватает.

Что касается поликлиник, то в них местные, у кого есть лишние деньги, стараются не ходить. Все услуги – в частных клиниках и медицинских лабораториях.

Заезжие туристы отмечают, что Воскресенск «застрял в 90-х». И это в целом правда. Цивилизация в наш город пока не совсем дошла: если «Яндекс. Такси» здесь работает, то доставку из того же «Деливери клаб» уже не закажешь.

Хотя местные кафе и готовы доставить на дом суши и пиццу, качество заведений, как и кухни, по мнению многих горожан, оставляет желать лучшего. Если есть «особый» повод сходить в ресторан – то это соседняя Коломна.

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Две усадьбы с разной судьбой

В Воскресенске есть две усадьбы с богатой историей, но судьба у них очень разная.

В городском парке есть старинная усадьба Кривякино, которую не так давно привели в порядок. Чаще ее называют усадьбой Лажечникова, потому что здесь родился и провел детские годы писатель Иван Лажечников, автор знаменитого «Ледяного дома». Усадьба небольшая, но симпатичная: сохранился главный дом и старинный барский парк с некогда каскадными озерами. Во флигеле усадьбы сейчас открыт музей.

А вот усадьбе Спасское 18 века, которая связана с именем Николая Васильевича Гоголя, повезло меньше. Сейчас она находится в запустении. Но ожидается, что в ближайшие годы ее ждет реконструкция, так как в 2014 году ее передали в аренду крупной компании именно с таким условием.

В середине 19 века эта усадьба принадлежала приятелю А. С. Пушкина — губернатору Калуги Николаю Смирнову и его жене – бывшей царской фрейлине Александре Россет, которая дружила со многими известными творческими личностями тех лет. По приглашению хозяйки здесь гостил Николай Гоголь и даже работал над вторым томом «Мертвых душ». В советские годы усадьбу отдали под детский приют, потом под пионерлагерь, а что будет дальше – посмотрим.

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