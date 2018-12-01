РИАМО - 1 дек. В рамках акции «Москва против СПИДа! Территория здравого смысла», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, вечером в субботу на медиафасадах на Новом Арбате покажут красные ленты – международные символы борьбы со СПИДом, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.

«Вечером в субботу на фасадах зданий по улице Новый Арбат появятся международные символы борьбы со СПИДом, красные ленты, и будут транслироваться тематические видеоролики социальной рекламы, подготовленные департаментом здравоохранения города Москвы», — говорится в сообщении.

Акция «Москва против СПИДа! Территория здравого смысла» продлится по 2 декабря. В рамках акции проводится Неделя тестирования на ВИЧ, когда все желающие могут проконсультироваться со специалистами, а также анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ.

«Также 1 и 2 декабря с 11:00 до 17:00 на ВДНХ пройдет акция «Сдай тест на ВИЧ». В течение двух выходных дней на площадке возле въезда «Север-3» на ВДНХ рядом с тюбинговой горкой будет находиться передвижной мобильный медицинский комплекс, в котором все желающие смогут проконсультироваться со специалистами, анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ», — добавляется в сообщении.

Всемирный день борьбы со СПИДом, провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, отмечается 1 декабря и призван повысить осведомленность об этом заболевании. В 2018 году главным посылом стал лозунг «Знай свой статус».