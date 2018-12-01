РИАМО - 1 дек. В субботу из Великого Устюга в Московский зоопарк приезжает Дед Мороз, он откроет Волшебную почту и даст старт предновогодним мероприятиям, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

«Московский зоопарк станет единственным из всех парков, куда Дед Мороз заедет перед Новым годом», – отмечается в материале.

Праздничная программа откроется в 12:00 интерактивным представлением у главного входа. В числе его участников - сказочные персонажи и герои советских мультфильмов, созданных киностудией «Союзмультфильм». Музыкальную атмосферу зимней сказки создаст знаменитый детский вокальный ансамбль «Непоседы».

«После представления гости и герои праздника под звуки барабанов пройдут мультпарадом от главного входа до Дома Клюева, чтобы торжественно открыть Волшебную почту Деда Мороза. Благодаря Волшебной почте каждый сможет отправить письмо со своими самыми сокровенными желаниями прямо в Великий Устюг – зимнюю резиденцию главного волшебника страны. Доставку писем осуществит «Почта России», – говорится в сообщении.

Волшебная почта будет работать в Московском зоопарке по 14 января. Специальный ящик для отправки писем будет установлен у входа в Дом Клюева на старой территории зоопарка. А экспозиционный зал самого Дома Клюева преобразится в уютную гостиную Деда Мороза, где посетители смогут написать свои письма, а также сделать фотографию на память с Дедом Морозом и парой очаровательных мини-пигов – близких родственников желтой свиньи, символа наступающего года.

«Трепетное ожидание Нового года – чувство, знакомое каждому из нас еще с детства. Кажется, что праздник вот-вот наступит, а вместе с ним мир наполнится волшебством, радостью и светом. Мы хотим, чтобы праздничное настроение появилось у наших дорогих посетителей с первого дня зимы. Именно поэтому Московский зоопарк подготовил особую предпраздничную программу на 1 декабря», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что встреча с Дедом Морозом и персонажами, созданными «Союзмультфильмом», подарит ощущение подлинного праздника и взрослым, и детям.

«Мы очень рады, что нашу идею поддержала «Почта России», сотрудники которой обеспечат доставку писем из Волшебной почты в Великий Устюг», – добавила Акулова.