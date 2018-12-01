РИАМО - 1 дек. Вечером в субботу подмосковные парки включат праздничную иллюминацию к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин провел совещание с главами муниципалитетов по вопросу готовности парков Подмосковья к новогоднему сезону.

«В 2015 году впервые на территории Московской области прошла акция «Зимний парк», в которой приняли участие 36 парков культуры и отдыха. Это стало наглядным примером того, что подмосковные парки открыты для посетителей круглогодично. В этом году в рамках этой акции в 58 парках Подмосковья 1 декабря в 18:00 будут зажжены новогодние елки и праздничная иллюминация, пройдут праздничные мероприятия с участием творческих коллективов Подмосковья», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, данный проект - часть большой программы «Зима в Подмосковье» и включает в себя множество мероприятий, которые позволят не скучать жителям и гостям Подмосковья в холодное время года – в том числе ярмарки, спортивные праздники, народные гуляния и прочие развлечения.

«Благодаря этому зимние праздники в парках обещают стать яркими и запоминающимися», - заключается в сообщении.