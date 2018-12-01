РИАМО – 1 дек. В Подмосковье ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается в субботу, организовали профилактическую кампанию «Живи позитивно. Знай свой статус», сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом, который служит делу укрепления организационных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей распространяться по всем регионам планеты. Тридцатый Всемирный день борьбы со СПИДом в 2018 году проводится под девизом: «Узнай свой ВИЧ - статус».

«В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Московской области дан старт профилактической кампании «Живи позитивно. Знай свой статус». Мероприятия кампании: аудиоролики на радио, видеоролики на ТВ, билборды на трассах и в муниципальных образованиях, наружная реклама на транспорте, информационные модули в газете», — говорится в сообщении.

Специалистами Роспотребнадзора по Подмосковью и Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями организовано проведение конференций, семинаров, круглых столов для молодежи, родителей, педагогов.

В образовательных учреждениях пройдут «Уроки СПИДа». Будет организовано проведение выездных акций в районы области с привлечением студентов учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования, выступление популярных молодежных коллективов под эгидой Всемирного дня борьбы со СПИДом, акция «Узнай свой ВИЧ-статус!» с экспресс-тестированием крови на ВИЧ, раздача информационных материалов, демонстрация аудио- и видеороликов.

Так, 3 декабря для студентов Московского государственного областного университета проведут лекцию «ВИЧ-инфекция в Московской области. Профилактические мероприятия среди молодежи и подростков». Студенты также смогут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию.

«С 1 декабря в эфире на телеканале «360» начнется трансляция видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции, мотивирующих население к обследованию на ВИЧ-инфекцию», — добавляется в сообщении.

В рамках кампании также проводится добровольное, в том числе анонимное, тестирование населения на ВИЧ-инфекцию среди жителей Люберец, Бронниц, Луховиц, Павловского Посада, Пушкинского района, Подольска, Каширы, Электрогорска и других муниципалитетов.

Руководителей общественных и спортивных организаций региона, педагогов, активистов молодежных коллективов и всех неравнодушных призвали принять активное участие в проведении мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом с целью привлечь внимание к существующей проблеме и оценить персональную меру ответственности.