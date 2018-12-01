РИАМО - 1 дек. Экскурсии, мастер-классы и конкурсы пройдут в столице в эти выходные в рамках второй всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первого и 2 декабря Москва присоединится ко второй всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!». Ее основная цель — привлечь внимание к участию людей с ограниченными возможностями здоровья в культурной жизни. Для них подготовят специальные программы», - говорится в сообщении.

Посетители с ограниченными возможностями здоровья, их родственники и друзья, а также все желающие смогут принять участие в экскурсиях, мастер-классах, конкурсах, занятиях творчеством, посмотреть театральные представления и побывать на концертах. Они пройдут в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музее-заповеднике «Царицыно», государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н.А. Островского, Государственном Дарвиновском музее и других.

Акция «Музей для всех!» впервые прошла в 2017 году в рамках проекта «Инклюзивный музей». К ней присоединилось около 250 музеев из 65 регионов страны. После подведения итогов было решено сделать акцию ежегодной и проводить в первую субботу декабря.

Москва уделяет много внимания инклюзивным проектам. Ежегодно проходят фестиваль творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и другие мероприятия.