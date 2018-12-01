РИАМО - 1 дек. Катки, лыжные трассы и горнолыжные комплексы Подмосковья подготовились к официальному старту зимнего сезона, который открывается в регионе в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Все спортивные объекты для массового катания Московской области готовы к старту зимнего сезона 2018/2019. Он официально открывается в субботу. Для любителей зимнего спорта подготовлены горнолыжные комплексы, лыжные трассы, катки для массового катания, хоккейные коробки», - отмечается в сообщении.

Как и в предыдущие годы, этой зимой в Подмосковье будут работать семь горнолыжных курортов: для любителей горных лыж и сноуборда доступны 40 профессионально подготовленных трасс. Пять курортов: «Сорочаны», «Клуб Леонида Тягачева», «Волен», «Степаново», «Яхрома» - расположены в Дмитровском городском округе. Еще два находятся в Балашихе («Лисья гора») и в Раменском районе («Горнолыжный клуб Гая Северина»).

Для тех, кто любит покататься на беговых лыжах, доступны 129 трасс. В каждом из 67 муниципалитетов Московской области есть лыжные трассы длиной от 400 метров до 15 километров. В этом году их протяженность увеличилась почти на четверть. Самые длинные и сложные трассы находятся в спортивном комплексе «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе и в Спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Любителей катания на коньках готовы принять 273 катка Подмосковья. Каждый десятый из них оборудован всем необходимым для комфортного отдыха на свежем воздухе – раздевалками, искусственным освещением, буфетами, музыкой, там уже установили новогодние елки. Также есть крытые катки в ледовых дворцах. В хоккей можно поиграть более чем на 700 хоккейных площадках. Свыше 300 из них оборудованы раздевалками и искусственным освещением.

«Лыжные трассы оборудованы специальными снежными пушками. Средняя температура зимой держится ниже нулевой отметки, что позволяет укатывать необходимое количество снега как на лыжных, так и на горнолыжных трассах. Для жителей и гостей Подмосковья есть все удобства – подъемники, кресельные канатные дороги, гостиничные комплексы», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, любители коньков смогут покататься и на открытых, и на закрытых катках. Самый крупный каток – площадью почти 8 тысяч квадратных метров - находится в Жуковском. Сравниться с ним могут катки в Балашихе и Электростали.

«Поздравляю всех любителей спорта с началом зимнего сезона», - добавил министр.