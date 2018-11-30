РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Пятнадцать инициативных жителей городского округа вошли в молодежный парламент Красногорска, на выборах проголосовали почти 5 тысяч избирателей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Выборы в молодежный парламент проходили 29 ноября.

«По результатам подсчета голосов в молодежный парламент округа вошли 15 инициативных жителей Красногорска», – отмечается в сообщении.

Членами молодежного парламента Красногорска стали: Павел Кабанов, Виктория Белоусова, Артем Иванов, Дарья Щербакова, Никита Омельченко, Апетнак Антонян, Анна Шопен, Дарья Горбунова, Елизавета Смирнова, Игнат Гречкосий, Матвей Шалунков, Евгений Ильяшенко, Валерия Губанова, Рафаэль Баржаев, Алексей Патратий-Смольской.

«Голосование проходило 29 ноября в молодежном центре Красногорска. Явка составила 4794 человека. За 13 мест боролись 45 кандидатов. Два представителя вошли в парламент по предложению молодежных организаций «Молодая гвардия Единой России» и «Юнармия»», – заключается в материале.