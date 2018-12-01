РИАМО - 1 дек. С субботы все автомобилисты с транспондерами М-11 могут бесплатно ездить по платной автомагистрали Москва – Солнечногорск с 01:00 до 06:00, акция действует до конца февраля, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Северо-Западная концессионная компания», которое построило и эксплуатирует на платной основе головной участок скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург.

«С субботы все автомобилисты с транспондерами «М-11.Москва» получают уникальную возможность бесплатного проезда по платной автомагистрали Москва – Солнечногорск в ночные и утренние часы. Бесплатные поездки предоставляются всем владельцам транспондеров М-11 Москва – Солнечногорск с 01:00 до 06:00 для транспортных средств первой и второй группы. Акция проводится по 28 февраля 2019 года», - отмечается в сообщении.

Чтобы воспользоваться бесплатной поездкой по М-11 от Москвы до Солнечногорска, достаточно оформить транспондер в офисах обслуживания клиентов на платной дороге. Транспондер выдается бесплатно.

Пользователю необходимо только внести деньги на счет, далее абонентская плата составит 50 рублей в случае пользования транспондером и 0 рублей в случае отсутствия поездок за месяц.

Помимо бесплатного проезда, в рамках акции в остальное время с 06:00 до 01:00 следующего дня для автомобилистов с транспондерами «М-11.Москва» действуют специальные тарифы. Кроме того, дополнительно можно приобрести абонементы на 10, 20 и 30 поездок и сэкономить еще больше.

«Существенным преимуществом транспондера является возможность въезда на платный участок через специальные полосы, что позволяет существенно сэкономить время на пунктах оплаты на всех платных дорогах России», - напоминается в сообщении.