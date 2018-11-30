РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Огни на главных новогодних елках в Балашихе торжественно зажгут 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Первого декабря в рамках акции «Зима в Подмосковье» мы включим гирлянды на главных елках Балашихи. Центральное торжественное мероприятие пройдет на главной сцене парка «Пехорка». Оно начнется в 17:45, а в 18:00 мы торжественно зажжем огни на наших елках», – сказал глава городского округа Сергей Юров.

Он добавил, что в парке «Пехорка» проведут интерактивную программу для жителей города с конкурсами, играми и сценическим фейерверком. На мероприятии выступят приглашенные артисты, а также местные творческие коллективы.

В рамках областной акции «Зима в Подмосковье» 1 декабря более 50 городских учреждений культуры включат праздничную иллюминацию.

Впервые акция была проведена в 2017 году.