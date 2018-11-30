РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. Пожар в торговых рядах около железнодорожной станции в Королеве полностью ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

В пятницу в 14:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Королев, улица Исаева ,1Б. На место выехала оперативная группа Королевского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению привлекли 10 единиц техники, а также 33 человека.

«В 16:20 (30 ноября – ред.) пожар был полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.