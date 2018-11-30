РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 ноя. В подмосковном Дзержинском подвели итоги голосования за кандидатов в молодежный парламент, в нем приняли участие более 1,2 тысячи юных жителей, сообщил «РИАМО в Люберцах» депутат Мособлдумы Владимир Жук.

«Выборы в молодежный парламент проходили в Дзержинском 29 ноября на одном участке – в Молодежном центре «Лидер». В период с 12:00 до 19:00 свои голоса отдали 1229 девушек и юношей», – сказал Жук.

Он подчеркнул, что наибольшее количество голосовавших на избирательном участке зафиксировано в первые часы выборов.

«Уже к 12:00 на пороге «Лидера» выстроилась огромная очередь. Избиратели отмечали, что в будущих парламентариях хотят видеть ярких, инициативных и энергичных представителей молодежи. На выборах присутствовали пять членов молодежной участковой избирательной комиссии и три наблюдателя, следившие за порядком на участке», – пояснил Жук.

Помимо Жука, контроль за ходом голосование осуществлял депутат городского совета Дмитрий Боков.

По словам Жука, из 15 кандидатов избиратели могли выбрать 10 наиболее достойных. Процесс голосования был традиционным: голосующие в возрасте от 14 до 35 лет проходили регистрацию, получали двухсторонний бюллетень, проходили в кабинку для голосования, отмечали свой выбор, а затем опускали бюллетень в специальную урну. Никаких нарушений на участке зафиксировано не было.

«По итогам голосования в состав молодежного парламента вошли Марина Трусова, Алексей Мохов, Мария Доронина, Анастасия Кочеткова, Евгений Хомяк, Глеб Хромченков, Никита Волков, Георгий Козлов, Александр Меркулов, Дмитрий Кулешин, Диана Рахматуллина, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Густов, Алина Федюшкина, Анна Нурдинова», – заключил Жук.