РИАМО - 30 ноя. В столичном районе Зюзино пресекли факт ограничения доступа на территорию, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
Незаконно установленный шлагбаум находился на Симферопольском бульваре, владение 22, между корпусом 1 и корпусом 2.
При этом шлагбаум преграждал свободный проход и препятствовал передвижению пешеходов и автотранспорта.
Органы исполнительной власти Москвы организовали работу по пресечению правонарушения. В данный момент шлагбаум демонтирован, а нарушение земельного законодательства устранено.
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