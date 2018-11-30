РИАМО - 30 ноя. В столичном районе Зюзино пресекли факт ограничения доступа на территорию, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Незаконно установленный шлагбаум находился на Симферопольском бульваре, владение 22, между корпусом 1 и корпусом 2.

«Ограждающее устройство было размещено между административными зданиями незаконно, с нарушением норм и требований законодательства. Исходно-разрешительная документация на установку автоматического шлагбаума на данном земельном участке уполномоченным органом власти не выдавалась», - говорится в сообщении.

При этом шлагбаум преграждал свободный проход и препятствовал передвижению пешеходов и автотранспорта.

Органы исполнительной власти Москвы организовали работу по пресечению правонарушения. В данный момент шлагбаум демонтирован, а нарушение земельного законодательства устранено.