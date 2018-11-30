РИАМО - 30 ноя. В Москве технопарку «ЭЛМА», который производит материалы для электронной промышленности, город установил пониженную ставку годовой арендной платы за землю, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Москва поддерживает предприятия в сфере промышленности, получившие статус промышленного комплекса, технопарка, технополиса. По договорам аренды земельных участков устанавливается пониженная ставка годовой арендной платы в размере 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка для промышленных комплексов и 0,01% - для технопарков и индустриальных парков», - говорится в сообщении.

В частности, департамент городского имущества установил пониженную ставку годовой арендной платы в размере 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка по договору аренды, заключенному с АО «ЭЛМА». Договор заключен на один год.

Как отмечается в материале, технопарк расположен по адресу: Зеленоград. проезд №4922, дом №4, строение 2.

АО «ЭЛМА» занимается производством материалов для электронной промышленности.