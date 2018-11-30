РИАМО - 30 ноя. В Москве с 14 декабря по 13 января, в дни фестиваля «Путешествие в Рождество», для москвичей и туристов на 22 фестивальных площадках проведут квест «Сказочное путешествие», участникам надо будет получить «сказочный паспорт» и ответить на вопросы о традициях празднования Нового года, говорится в сообщении оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

Квест объединит посещение фестивальных площадок и познавательную прогулку, во время которой надо отвечать на интересные вопросы и набирать баллы.

«Четырнадцатого декабря в столице начинается веселый праздник - фестиваль «Путешествие в Рождество». Спортивные состязания и мастер-классы, концерты звезд и катания с горок и на катках, оригинальные подарки и вкусные угощения - вот далеко не полный список того, что ждет гостей фестивальных площадок. А любителей квестов ждет познавательное путешествие, которое приведет самых настойчивых и любознательных к призам!» - говорится в сообщении.

Праздничный квест объединяет 22 фестивальные площадки: традиционные в центре столицы и округах, а также девять площадок в московских парках - «Сокольники», «Кузьминки», Измайловский, «Фили» и других.

«Чтобы стать участником квеста, сначала надо получить рождественский паспорт сказочного путешественника. Это можно сделать на любой из этих площадок, которые будут открыты с 12:00 до 20:00 в будние дни и с 11:00 до 20:00 в выходные. Дальше участник может придумать свой маршрут путешествия - и в путь!» - добавляется в сообщении.

Участникам надо будет ответить на вопросы о жизни сказочных героев, секретах театральных постановок и традициях празднования Нового года и Рождества. За каждый ответ они получат печать в свой сказочный паспорт. А уже заполненный документ можно обменять на приз в одном из главных рождественских магазинов - на Тверском бульваре (возле памятника Тимирязеву), на площади Славы и на Профсоюзной улице в районе владения 41.

Всего участников квеста ждет более 80 тысяч призов - сладкие новогодние подарки, билеты в кино и оригинальные аксессуары и свитшоты от российских дизайнеров, специально разработанные для фестиваля «Путешествие в Рождество».