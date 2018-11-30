РИАМО - 30 ноя. Оригинальную методику остановки тяжелых кровотечений разработали травматологи городской клинической больницы №1 имени Пирогова в Москве, метод уже применили на практике, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Первым пациентом, которому провели остановку кровотечения таким способом, стал 26-летний мужчина, упавший с третьего этажа. У него были тяжелые ушибы головного мозга, перелом таза, серьезная кровопотеря.

«Мужчине необходимо было остановить внутритазовое кровотечение. Обычно это делают с помощью специальных кровоостанавливающих материалов (салфеток), которые зашиваются на несколько дней, а затем извлекаются. Но <…> это довольно травматичный способ, нередко сопряженный с дополнительной кровопотерей», – говорится в сообщении.

Врачи решили применить новый способ: через небольшой разрез по передней поверхности живота в полость таза, за брюшину они установили два баллонных катетера, которые затем наполнили физиологическим раствором.

«Раздувшись, баллон прижал пострадавший сосуд и остановил кровотечение. Через три дня баллон благополучно извлекли и выполнили пациенту окончательную стабилизацию тазового кольца», – уточняется в сообщении.

Идея использовать баллонные катетеры для остановки внутритазового кровотечения появилась давно. Сейчас технологию запатентовали и впервые применили на практике.

«Мы провели большую подготовительную работу для того, чтобы запатентовать и применить эту технологию, убедившись в ее надежности и безопасности с использованием самых современных методов диагностики КТ и МРТ», – рассказал заместитель главного врача Первой градской больницы по травматологии и ортопедии Дмитрий Гордиенко.

Как добавляется в сообщении, первая операция прошла без осложнений. Сейчас пациент идет на поправку и занимается лечебной физкультурой.

Как считают специалисты клиники имени Пирогова, у этой методики большое будущее.