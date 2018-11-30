РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. В помещении загоревшейся пекарни у железнодорожной станции «Болшево» в Королеве могли перевернуть мангал, что и послужило дальнейшему распространению огня, сообщил «РИАМО в Королеве» сотрудник оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона в городском округе.

В пятницу в 14:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Королев, улица Исаева, 1Б. На место выехала оперативная группа Королевского пожарно-спасательного гарнизона. В 14:58 пожар локализован на площади 100 квадратных метров, 15:05 - ликвидация открытого горения. Пострадавших в ходе тушения нет.

«Несоблюдение норм пожарной безопасности, а именно: установка открытого мангала в помещении пекарни, вероятно, стало причиной возгорания. Возможно, что во время эксплуатации мангал уронили», – сказал собеседник агентства.

Дальнейшая информация уточняется.