РИАМО - 30 ноя. Наро-Фоминский суд Московской области поместил под домашний арест заместителя начальника Селятинского отдела полиции, он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Мособлсуда.

«Заместителю начальника Селятинского отдела полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 30 ноября в Наро-Фоминском городском суде рассматривалось ходатайство следователя об избрании меры пресечения Черевако А.М.», - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что сотрудник полиции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 2 статьи 290 УК РФ. Черевако совместно с другими должностными лицами путем вымогательства получил взятку в крупном размере. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

После исследования материалов дела судья пришел к выводу, что следователем не представлено объективных доказательств наличия у Черевако желания и возможности скрыться от расследования и суда. Применение к сотруднику полиции меры пресечения в виде заключения под стражу суд посчитал излишним и несправедливым.