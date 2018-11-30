«Предстоящий год для ВДНХ особенный – в 2019 году выставка отметит 80-летний юбилей, но удивлять москвичей и гостей столицы мы начали уже сейчас. В этом сезоне ВДНХ представит новый формат активного зимнего отдыха. Площадки «Города зимы» рассчитаны на молодежь и семейную аудиторию. Посетителей ждут интерактивные программы, викторины, конкурсы», – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.