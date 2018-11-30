© РИАМО
, Николай Корешков
В Москве на территории ВДНХ открылся Город зимы - масштабное пространство для активного семейного отдыха.
© РИАМО
, Николай Корешков
Для посетителей готовы 10 площадок для активного отдыха, в том числе два катка, трасса для детских снегоходов, места для командных игр.
© РИАМО
, Николай Корешков
В этом году общая площадь всех объектов «Города зимы» – более 34 тысяч квадратных метров.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Город зимы» начинается с площади перед аркой Главного входа, украшенной световыми инсталляциями.
© РИАМО
, Николай Корешков
На Центральной аллее, между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок», заработал каток «Цветник» площадью 4,5 тысячи квадратных метров, где одновременно могут находиться 1,2 тысячи человек.
© РИАМО
, Николай Корешков
Вокруг макета ракеты «Восток» открылся каток «Ракета» - главная площадка отдыха на ВДНХ в зимнем сезоне. Вокруг ракеты лежат огромные разноцветные шары, напоминающие елочные. Площадь искусственного льда составляет 8,6 тысячи квадратных метров, каток может вмещать до 2,4 тысячи посетителей.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Предстоящий год для ВДНХ особенный – в 2019 году выставка отметит 80-летний юбилей, но удивлять москвичей и гостей столицы мы начали уже сейчас. В этом сезоне ВДНХ представит новый формат активного зимнего отдыха. Площадки «Города зимы» рассчитаны на молодежь и семейную аудиторию. Посетителей ждут интерактивные программы, викторины, конкурсы», – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
© РИАМО
, Николай Корешков
Посетителей «Город зимы» также ждут ярмарки и красочные световые инсталляции.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Город зимы» будет работать весь сезон и закроется 10 марта.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие «Города зимы» на ВДНХ.
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