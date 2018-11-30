РИАМО - 30 ноя. На улицах Москвы с начала текущего года промыли 1,9 тысячи километров, или около четверти водосточной сети и отремонтировали свыше 12,5 тысяч водосточных колодцев, или около 12% от общего их количества, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

При проектировании дождеприемников учитываются условия городской среды и особенности рельефа местности. Обычно их располагают в пониженных местах, в сторону городских дорог и проездов. Как следствие, колодцы подвержены постоянным нагрузкам в виде автомобилей, суровых погодных условий и бытового мусора, попадающего в сеть вместе с городским стоком.

«Несмотря на прочную железобетонную конструкцию, колодцы со временем деформируются. В этом случае необходима их оперативная замена. С начала текущего года (2018 года – ред.) отремонтировано более 12,5 тысяч водосточных колодцев, заменено 5,5 тысяч единиц верхнего оборудования на водосточных колодцах, около 1,9 тысячи километров водосточной сети промыто», – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в Москве протяженность водосточной сети составляет около 8 тысяч километров. На ней расположено более 287 тысяч смотровых и более 109 тысяч водоприемных колодцев.