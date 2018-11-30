РИАМО - 30 ноя. Российского академика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова срочно госпитализировали с инсультом в одну из столичных клиник, пишет в пятницу ТАСС.

«Жореса Ивановича два часа назад срочно госпитализировали в одну из московских клиник в связи с резким ухудшением здоровья», – говорится в сообщении.

Нобелевского лауреата увезли в больницу с совещания. По словам помощника Алферова, у академика был гипертонический криз.

«Сейчас все стабилизировалось, я думаю, что все будет нормально. Давление поднялось, потому что уже возраст. Сделали капельницу, и все стабилизировалось», – добавляется в сообщении.

Жорес Алферов – советский и российский физик, родился 15 марта 1930 года в Витебске Белорусской ССР. Он работал в Физико-техническом институте имени Иоффе с 1953 года. Академик принимал участие в создании первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов, изучал полупроводниковые гетероструктуры. Также он занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек.

Нобелевскую премию Алферов получил в 2000 году за создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.