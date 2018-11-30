РИАМО – 30 ноя. Банк «Возрождение» запустил вклад в рублях «Новогодние традиции», преимуществом которого являются максимальная ставка по вкладу – 7,4%, минимальный взнос – 50 тысяч рублей и ежемесячная выплата процентов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Вклад «Новогодние традиции» можно открыть через интернет-банк, в банкоматах, терминалах и любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
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