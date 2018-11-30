РИАМО – 30 ноя. Банк «Возрождение» запустил вклад в рублях «Новогодние традиции», преимуществом которого являются максимальная ставка по вкладу – 7,4%, минимальный взнос – 50 тысяч рублей и ежемесячная выплата процентов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Срок размещения вклада предлагается на выбор – 181 день или 367 дней. Процентная ставка на срок 181 день составляет 7 %, на срок 367 дней – 7,4 % (с учетом капитализации процентов – 7,1 % и 7,66 % соответственно). Довложения и частичные снятия не предусмотрены. По выбору клиента возможно капитализировать проценты или зачислять на иной счет, открытый в банке. По вкладу предусмотрена автоматическая пролонгация», — говорится в сообщении.

Вклад «Новогодние традиции» можно открыть через интернет-банк, в банкоматах, терминалах и любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).