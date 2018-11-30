РИАМО - 30 ноя. В Москве на ВДНХ открылся «Город зимы» - масштабное пространство для активного семейного отдыха, которое будет работать весь зимний сезон до 10 марта, передает корреспондент РИАМО в пятницу.

«Сегодня мы открыли «Зимний город» на ВДНХ - уникальное пространство для семейного отдыха. В этом году у нас сразу два катка. Вообще в «Городе зимы» все найдут развлечения по душе, вне зависимости от возраста и интересов. Кроме зимней активности, у нас весь сезон будут проходить разные мастер-классы, спектакли и световые инсталляции, и многое другое. Мы зовем всех москвичей и гостей столицы отметить у нас Новый год», - сказала руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

Открытие началось с интерактивной программы аниматоров, которые вышли под песню группы Queen. Их выступление будет идти до 20 часов с перерывами на танцевальные флешмобы.

На открытии катка также выступит знаменитый театр Strange Fruit из Австралии, который принимал участие более чем в 600 международных мероприятиях и готовил программы для выступления в Сочи и Сиднее. Выступление приглашенных артистов завершится праздничным фейерверком.

Также в программе открытия ожидается выступление диджея Swanky Tunes и танцевальный баттл «Технокоты против космиков».

«Город зимы» начинается с площади перед аркой Главного входа, украшенной световыми инсталляциями. На Центральной аллее, между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок», заработал каток «Цветник» площадью 4,5 тысячи квадратных метров, где одновременно могут находиться 1,2 тысячи человек.

Вокруг макета ракеты «Восток» открылся каток «Ракета» - главная площадка отдыха на ВДНХ в зимнем сезоне. Вокруг ракеты лежат огромные разноцветные шары, напоминающие елочные. Площадь искусственного льда составляет 8,6 тысячи квадратных метров, каток может вмещать до 2,4 тысячи посетителей.