РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Госавтоинспекция подмосковного Красногорска проведет ряд мероприятий в рамках областной акции, направленной на повышение культуры поведения на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«В период с 26 ноября по 24 декабря 2018 года на территории Московской области союз автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД РФ, министерства транспорта РФ, министерства образования и науки РФ и экспертного центра «Движения без опасности» реализуют широкомасштабный информационно-просветительский проект «Культура на дорогах». Госавтоинспекцией горокруга Красногорск запланирован ряд мероприятий в поддержку компании», – отмечается в сообщении.

Проект затронет все категории участников дорожного движения. Инициатива призвана создать культурный пласт поведенческих норм, который будет включать в себя не только следование букве правил, но и появление канонов культурного поведения на дороге.

«Инструментами проекта являются образовательные фильмы, информационные ролики, баннеры, просветительские материалы, конкурсы и активности в соцсетях и на улицах», – перечисляется в материале.

Кроме того, в рамках акции запланированы занятия с подрастающим поколением будущих водителей, профилактическая работа с теми, кто уже давно за рулем, а также с пешеходами и молодыми родителями.

«Проблема безопасности на дорогах затрагивает каждого – и профессионалов, и новичков», – заключается в сообщении.