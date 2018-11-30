РИАМО - 30 ноя. В подмосковном Королеве ликвидировали открытое горение в торговых рядах, информация о пострадавших не поступала, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

В пятницу в 14:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Королев, улица Исаева ,1б. На место убыла оперативная группа Королевского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 14:58 пожар локализован на площади 100 квадратных метров, 15:05 - ликвидация открытого горения. Пострадавших в ходе тушения нет», - сказал собеседник агентства.

Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 10 единицы техники, 33 человека из них от МЧС 19 человек и 4 единицы техники.