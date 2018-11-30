РИАМО - 30 ноя. Столичный аэропорт «Шереметьево» опроверг информацию о выходе постороннего человека на взлетно-посадочную полосу (ВПП), работник строительной организации находился вне зоны руления воздушного судна, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы аэропорта.

«Вчера, 29 ноября 2018 года, в аэропорту «Шереметьево» проходили плановые работы, связанные с реконструкцией аэродрома. В 16:00 мск работник строительно-подрядной организации в форменной одежде, в светоотражающем жилете, имеющий пропуск в зону режимных ограничений, осуществил передвижение бегом в зоне производства строительных работ, в границах которой не осуществляется руление воздушных судов. В это время на взлетно-посадочной полосе осуществляло руление воздушное судно», - сказал собеседник агентства.

В рамках соблюдения мер безопасности было принято решение о приостановке движения воздушного судна. Была дана команда командиру ВС приостановить руление, чтобы убедиться в безопасности маневра передвигающегося сотрудника. Через некоторое время после проверки воздушное судно продолжило движение и вылетело по расписанию.

«Администрация аэропорта вынесла предупреждение строительно-подрядной организации о необходимости строгого соблюдения правил передвижения техники и людей при проведении работ на аэродроме», - сказал собеседник.

Непосредственно на взлетно-посадочной полосе посторонних лиц и несанкционированных передвижений не было, подчеркнул он.

По сообщениям СМИ, вечером 29 ноября перед вылетом пассажирского Boeing в Сочи диспетчеры заметили на ВПП мужчину. Экипажу дали команду прервать взлет и вернуться на стоянку. Мужчина, который оказался рабочим дорожно-строительной компании, не пострадал. В нарушение всех норм и требований безопасности рабочий оказался на полосе перед взлетающим лайнером без спецодежды.