РИАМО - 30 ноя. Короткие номера для экстренной связи вводят с 1 декабря на платных участках дорог М-3 «Украина» и М-4 «Дон», говорится в сообщении пресс-службы оператора платных автодорог в России ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП).

«С 1 декабря 2018 года на платных скоростных участках автодорог М-3 «Украина» (со 124 по 194 километр) и М-4 «Дон» (с 225 по 633 километр) заработают короткие номера «*2033» и «*2044» для экстренной связи с оператором, - отмечается в сообщении.

Если во время движения по платному участку водитель столкнется с нештатной ситуацией и ему потребуется помощь, то он сможет набрать короткий номер *2033 на дороге М-3 «Украина» и *2044 на дороге М-4 «Дон» и связаться с оператором, сообщив цель звонка и свое местоположение.

Специалист отправит водителю аварийного комиссара или службу восстановления и эвакуации автомобилей, которые бесплатно помогут справиться с возникшей в пути проблемой. При необходимости оператор также вызовет аварийно-спасательные службы.

«Оплачивая проезд по платному участку дороги, человек получает возможность не только быстро и с комфортом проехать по выбранному маршруту, но и в случае необходимости получить помощь специалистов абсолютно бесплатно. Какая бы ни произошла ситуация: почувствовали вы себя плохо за рулем, сломался автомобиль, кончился бензин, произошла авария, – сразу звоните по короткому номеру для экстренной связи и ожидайте специалиста», - сказал генеральный директор ОССП Тьерри Пюи.

На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург также действует короткий номер экстренной связи *2011.