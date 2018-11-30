РИАМО - 30 ноя. Сельскохозяйственное производство в Московской области в последние пять лет показывает интенсивную динамику роста, сообщил журналистам заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев.

В пятницу в доме правительства Московской области прошло торжественное мероприятие в честь дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

«У нас рост от 7% до 9% по объему производства. Самое главное, что это достаточно интенсивная динамика, которую мы наблюдаем практически все последние пять лет», - сказал Буцаев.

Также он рассказал о наиболее востребованных отраслях в сфере сельского хозяйства.

«Если говорить в отношении того, какие отрасли в сельском хозяйстве в настоящий момент востребованы, то мы видим, что это как классические - молоко, растениеводство, так и достаточно новые для нас высокотехнологичные отрасли, но в которых Московская область в настоящий момент показывает крайне хорошие результаты. Это и закрытые грунты, и генетика, и селекция. И в этом отношении именно на таких наукоемких отраслях сельского хозяйства мы будем и дальше делать акценты», - добавил Буцаев.