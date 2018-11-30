Крытый парк развлечений и аттракционов, который построят в Нагатинской пойме, будет самым большим в мире – его площадь займет более 100 гектаров. Помимо мультяшных миров и аттракционов в «московском Диснейленде» для круглогодичного посещения откроют променад с огромным кинотеатром, ландшафтный парк и концертный зал. О том, какие тематические зоны расположатся в парке и сколько аттракционов и сказок смогут посетить дети и их родители, смотрите в инфографике РИАМО.

Как будет выглядеть парк аттракционов «Остров мечты» в Москве. ВИДЕО>>