РИАМО – 30 ноя. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Вашингтона пора выводить из тупика, из-за внутриполитической схватки, продолжающейся в США, Вашингтон испортил отношения со многими странами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы давно говорили, что их (отношения России и США – ред.) пора выводить из тупика. Речь идет о жесткой внутриполитической схватке (в Вашингтоне – ред.), результатом которой является осложнение отношений США с другими странами», — сказала Захарова.

Она также отметила, что Вашингтон, который проигнорировал встречу по Сирии в Астане, в очередной раз показал, что имеет «собственные виды на САР». При этом урегулирование конфликта на территории ближневосточного государства США не интересует.