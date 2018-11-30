РИАМО – 30 ноя. Водители автомобилей с шипованными шинами смогут отказаться от знака «Шипы» 8 декабря, когда вступит в силу соответствующее постановление правительства, сообщает Газета.ru.

Официально опубликовано постановление правительства от 24 ноября 2018 года №1414, которым исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на транспортных средствах, имеющих шипованные шины.

«Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года», — сообщается на сайте ГИБДД.