РИАМО – 30 ноя. В городской больнице подмосковного Клина начал работать аппарат для фильтрации крови пациентов во время операций, медтехнику закупили в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Клинской городской больнице введен в эксплуатацию аппарат для проведения аутотрансфузии крови у пациентов. Стоимость оборудования составляет 3,7 миллиона рублей», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что данная медтехника закуплена в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Аппарат для трансфузиологии крови применяется для очистки крови пациентов непосредственно во время операции. Кровь больного собирается, фильтруется, а затем снова возвращается в кровеносное русло пациента. Оборудование в Клинской больнице уже введено в работу. Специалисты учреждения прошли необходимую подготовку», – добавил Матвеев.

Министр также напомнил, что в этом году на приобретение нового оборудования в медучреждения Подмосковья направили порядка 5 миллиардов рублей.