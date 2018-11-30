РИАМО - 30 ноя. Тушинский суд Москвы арестовал на 10 суток Мирослава Голунова, напавшего на футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Суд арестовал Мирослава Голунова на 10 суток и наложил административный запрет на посещение стадионов сроком на 5 лет», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что болельщик футбольного клуба «Спартак» выбежал на поле во время проведения 5-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором команда играла против «Рапида». Молодой человек подбежал к капитану «Спартака» Денису Глушакову, попытался завести с ним разговор и ударить, однако к нему тут же подоспели сотрудники службы охраны, после чего фанат был выведен за пределы поля.