РИАМО - 30 ноя. Специалисты ГКУ «Центр организации дорожного движения» предупредили москвичей о вечернем часе пик в пятницу и рекомендовали выезжать из города после 21:00, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Загруженность столичных дорог уже оценивается в 7 баллов, сейчас наблюдается скопление автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область, также загружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД. Из-за перепада температур на дорогах образовалась гололедица, что значительно увеличивает риск попадания в ДТП.

«ЦОДД рекомендует выбирать время поездок на личном автомобиле: комфортнее всего выезжать из города по вылетным магистралям после 21 часа. До 20 часов пользуйтесь городским транспортом», - говорится в сообщении.

Также водителям напоминают, что на скользкой дороге путь торможения автомобиля становится длиннее, а управляемость снижается, и просим соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений.

«Водителей, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, убедительно просим не выезжать на дороги, особенно в час пик», - добавляется в материале.