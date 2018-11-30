РИАМО – 30 ноя. Серию хакерских DDoS-атак совершили на ресурсы Сбербанка за последние два дня, атаки применялись с помощью технологии спуфинга и сокрытия адресов отправителя, сообщает в пятницу ТАСС.

«То, что происходит последние несколько дней, вызвало у нас определенное беспокойство. Вчера и позавчера ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз. Общая длительность этих DDoS-атак была не менее 1,5 часов. Одна из атак длилась около 27 минут», — сказал зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он добавил, что это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий - с применением технологии спуфинга и сокрытия адресов отправителя. По словам Кузнецова, атака проходила весьма профессионально, атакующий исследовал уровень защиты. Но на ресурсы банка эти атаки не повлияли.

«С большой вероятностью они были осуществлены из-за рубежа. И из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были более чем со 100 серверов, размещенных в шести странах мира», — отметил Кузнецов.

Сбербанк уже передал необходимые материалы по инцидентам в госорганы. Кузнецов подчеркнул, что защита и технологии Сбербанка позволяют успешно отражать подобного рода атаки.

Как добавляется в сообщении, всего в этом году на системы Сбербанка было совершено около 70 хакерских атак, тогда как годом ранее их число не превысило 50.