РИАМО – 30 ноя. Жена короля Малайзии Муххамеда V, победительница конкурса «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина запускает в России косметический бизнес – продажу линейки шампуней, шампунь будет стоить 300-350 рублей, сообщила подруга и партнер Воеводиной Лилия Настаева.

Свадьба короля Малайзии, 49-летнего Муххамеда V и 25-летней Воеводиной прошла на Рублевке 22 ноября. Теперь девушка решила запустить в России косметический бизнес.

«Это шампунь на основе молекулы йода. А что, ведь в нашей стране сплошной йододефицит. Он будет бороться с перхотью и жирностью волос. Формула секретная, придумали ее химики из Ростовской области. Три года над этим работали. И в ближайшие пару месяцев наш продукт наконец начнет продаваться в аптеках и магазинах», — сказала Настаева в эфире Радио «Комсомольская правда».

По ее словам, стоить шампунь будет 300-350 рублей. Кроме того, будет продаваться средство для умывания от угревой сыпи «Альбиндорф».

Настаева и Воеводина дружат пять лет, они познакомились на модных показах, где Настаева работала визажистом. Их первым совместным проектом стал салон красоты, который открылся у метро «Автозаводская» в 2016 году.«Денег попросили у родителей, Оксанин папа тогда хорошо помог. Дорого, конечно: аренда в Москве, оборудование, материалы... Просуществовал наш салон недолго, через год пришлось закрыть - некогда было им заниматься. Слава богу, затраты отбили. И опыт получили богатый», — рассказала Настаева.

В 2015-2016 годах Воеводина выпускала купальники, для которых придумывала дизайн. Впервые свою коллекцию она представила на конкурсе «Мисс Москва» - одела всех конкуренток для дефиле в бикини. Потом открыла продажи в Instagram — по цене 10 тысяч рублей за штуку.

Купальники от Воеводиной успели поучаствовать в благотворительном проекте с провокационным названием «Продажные звезды». По условиям этого аукциона, знаменитости выставляют на продажу хоть автограф, хоть совместный ужин. Воеводина выставила бикини с начальной ставкой в 1 тысячу рублей. А рекордсменом марафона стал Никас Сафронов, который превратился в живое полотно. За то, чтобы разрисовать красками для боди-арта торс знаменитого художника, поклонница заплатила 189 тысяч рублей.