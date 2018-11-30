РИАМО - 30 ноя. В Москве полиция задержала мужчину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, при этом он отказался проходить медосвидетельствование, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«28 ноября в южном округе на Востряковском проезде сотрудники ГИБДД остановили машину, водитель которой отказался от прохождения медосведетельствования, был задержан», - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Востряковском проезде задержан сын известного российского певца Игоря Талькова.



