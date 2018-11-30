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Строительство школы в микрорайоне Центр-2 в Балашихе началось в 2017 году за счет средств инвестора. Она будет состоять из двух блоков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Там будут располагаться два спортзала, игровые комнаты, классы для занятий. На территории оборудуют спортивную площадку с футбольным полем.