© Наталья Николаева
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров провели выездное совещание по строительству школы в микрорайоне Центр-2.
© Наталья Николаева
Новую школу в микрорайоне Центр-2 в Балашихе планируют открыть 1 сентября 2019 года.
© Наталья Николаева
Достроить здание школы планируется до конца 2018 года.
© Наталья Николаева
В школе уже ведется запись детей. На сегодняшний день записано около 250 учеников.
© Наталья Николаева
В школу будет закуплена дополнительная мебель, благодаря чему в одну смену здесь смогут обучаться до тысячи детей.
© Наталья Николаева
Открытие новой школы позволит решить проблему с ликвидацией второй смены в микрорайоне Железнодорожный.
© Наталья Николаева
Строительство школы в микрорайоне Центр-2 в Балашихе началось в 2017 году за счет средств инвестора. Она будет состоять из двух блоков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Там будут располагаться два спортзала, игровые комнаты, классы для занятий. На территории оборудуют спортивную площадку с футбольным полем.
© Наталья Николаева
Также Сергей Юров и Игорь Брынцалов проинспектировали ход реконструкции Пестовского парка.
© Наталья Николаева
Глава Балашихи поручил украсить Пестовский парк в микрорайоне Железнодорожный к новогодним праздникам.
© Наталья Николаева
Центральную часть Пестовского парка откроют перед новогодними праздниками для жителей.
© Наталья Николаева
Центральная часть Пестовского парка будет открыта для посещения жителями до конца зимы.
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