РИАМО - 30 ноя. На территории Московской области в 2018 году собрали более 200 тонн ценного зерна, также регион полностью может обеспечить потребности жителей в томатах и огурцах, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В пятницу в доме правительства Московской области подходит торжественное мероприятие в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

«Более 200 тысяч тонн зерна, продовольственного зерна с клейковиной порядка 30% в этом году собрано здесь в Подмосковье, переработано и отправлено на наши мелькомбинаты», - сказал Разин.

Он добавил, что также Подмосковье в этом году вышло на полное обеспечение потребностей жителей в томатах, огурцах и баклажанах.