РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. В деревне Марусино Люберец в жилых домах на Заречной улице понизилась температура горячей воды, сообщили жители домов на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в соцсети «ВКонтакте».

Жители первого подъезда дома №37 корпус 5 по улице Заречной в деревне Марусино выложили видео, где они измеряют температуру воды. Она составляет 36 градусов. Они попросили власти муниципалитета разобраться в ситуации.

«Силами ресурсоснабжающей организации проведены работы по повторной промывке системы горячего водоснабжения и пусконаладочные на теплоносителе. Температурный режим ГВС соответствует нормам», – написал в комментариях к посту жителей заместитель главы городского округа Артем Коханый.