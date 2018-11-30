РИАМО - 30 ноя. Москву признали самым хоккейным городом России, туристический сервис Tvil.ru выяснил у болельщиков, в каком городе находится их любимая хоккейная команда, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Рейтинг подготовлен на основе опроса в социальных сетях. Голосование приурочено ко Всероссийскому дню хоккея, который отмечается 1 декабря.

«Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Ярославль признаны болельщиками самыми хоккейными городами страны. За Москву, где базируются хоккейные клубы ЦСКА, «Динамо Москва» и «Спартак», проголосовали 25% опрошенных», – говорится в сообщении.

За Санкт-Петербург, где находится хоккейный клуб СКА, проголосовало 16% респондентов. Столько же проголосовало за Казань («Ак Барс») и Уфу («Салават Юлаев»). Ярославль («Локомотив») выбрали 13% опрошенных.

Кроме того, болельщики отметили Екатеринбург («Автомобилист») и Омск («Авангард»).

День хоккея отмечается в России с 2007 года по инициативе известного советского хоккеиста и тренера Владислава Третьяка.